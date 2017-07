Stelling: Drie keer per week post bezorgen is genoeg

ASSEN - Om het bezorgen van papieren post betaalbaar te houden, moet er iets veranderen. Nu meer communicatie online en via WhatsApp plaatsvindt, wordt steeds minder papieren post verstuurd.

Demissionair minister Henk Kamp van Economische Zaken vindt dat een aantal duidelijke keuzes gemaakt moet worden om de postbezorging betaalbaar en aantrekkelijk te houden. Dat zegt hij naar aanleiding van onderzoeken van zijn ministerie naar de postmarkt. Het doorvoeren van veranderingen laat hij aan zijn opvolger over.De kosten worden mogelijk hoger en ook bestaat de kans dat het aantal dagen waarop post wordt bezorgd teruggeschroefd wordt. In 2014 ging het aantal verplichte bezorgdagen al terug van zes naar vijf.Wat vindt u? Is het een goed idee om nog minder dagen post te bezorgen nu er toch veel minder papieren post wordt verstuurd? Of moet dit vooral niet veranderen?