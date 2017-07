Hoe houdt een ijsbaan in Hoogeveen het hoofd boven water?

ASSEN/HOOGEVEEN - Het lijkt er op dat Hoogeveen de subsidie krijgt voor de bouw van een ijsbaan. Maar Assen zegt zonder subsidie ook door te gaan.

Hoe kunnen de twee Drentse ijsbanen naast elkaar bestaan? Voor tips voor de ijsbaan in Hoogeveen bezochten we twee vergelijkbare ijsbanen: IJshal Twente in Enschede en de Elfstedenhal in Leeuwarden.In Enschede is er jaarlijks een tekort van twee ton op de exploitatie. De Enschedese gemeenteraad besluit binnenkort of er jaarlijks een ton van de gemeente bij de exploitatie van de noodlijdende ijsbaan moet. Het overige bedrag moet de ijshal zelf bij elkaar brengen.Wethouder Jurgen van Houdt: "De ijsbaan draait niet slecht. De oorzaak van het terugkerende tekort is dat het bezoekersaantal achterblijft bij de prognose in de tijd dat we de ijshal bouwden. Misschien is er destijds aan wensdenken gedaan.""De bouw hebben we met een aantal partijen gedaan. Het werd betaald door de regio en de provincie. Maar nu er een structureel tekort is, wordt er alleen naar de gemeente gekeken om het op te lossen", zegt de wethouder.Bij de Elfstedenhal in Leeuwarden draaien ze met 66.000 euro bescheiden zwarte cijfers. Volgens directeur Johan van der Kooi komt dat doordat de bezoekaantallen bij de bouw van het nieuw ijscomplex zeer laag zijn aangehouden en de Elfstedenhal daar nu flink overheen gaat."Wij doen alles zelf: de schaatswinkel, slijpen, horeca, alles. Voordeel: er zitten geen pachters tussen en personeel is onderling uitwisselbaar. Zo kun je met een klein team en keihard werken positief draaien."."Leg de verantwoordelijkheid voor onderhoud neer bij een andere partij en betaal een jaarlijks vast bedrag. Dan kom je niet voor verassingen te staan", zegt Van der Kooi.Over Assen is weinig zinnigs te zeggen qua do's en don'ts, want de initiatiefnemers komen niet met de cijfers naar buiten. Bij een eerdere summiere presentatie voor de Asser gemeenteraad blijkt dat het grootste deel van de veertig miljoen kostende Iceworld uit de markt moet komen.De vijf miljoen van de provincie gaat hoogstwaarschijnlijk aan Assen voorbij, en Assen zelf draagt tweeënhalf tot maximaal vijf miljoen bij.