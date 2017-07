Oorzaak brand destilleerderij Exloo niet meer te achterhalen

EXLOO - De oorzaak van de brand die in de nacht van 29 en 30 maart destilleerderij Turv in Exloo volledig in de as legde, is niet meer te achterhalen. De grote brand had volgens de politie zo'n verwoestend effect dat sporen niet meer te vinden waren.

Ook de doodsoorzaak van eigenaar Matthieu Smakman (53), die bij de brand om het leven kwam, is niet te achterhalen. Dat is de conclusie van het Nederlands Forensisch Instituut.Politiewoordvoerder Anthony Hogeveen laat weten dat brandstichting wel aannemelijk is. Burgemeester Jan Seton sprak dat vermoeden eerder ook al uit, omdat sprake was van vier verschillende brandhaarden. "Maar er is gewoon te weinig bewijs om dat echt vast te kunnen stellen", aldus Hogeveen. "Dat is heel een onbevredigend gevoel en wellicht voor sommige mensen moeilijk te accepteren."De politie heeft met veel getuigen gepraat en ook veel beelden binnen gekregen van mensen die de brand hebben gefilmd. "Maar helaas heeft dat ook geen duidelijkheid opgeleverd over wat er nou precies is gebeurd."Uit het politieonderzoek is niet gebleken dat voorafgaand aan de brand mensen zijn gezien bij het monumentale pand aan de Zuiderhoofdstraat. Toch valt niet uit te sluiten dat een of meerdere daders verantwoordelijk zijn voor de brand. Dat Smakman zelf de brand heeft aangestoken, waarover in Exloo veel is gespeculeerd, kan ook niet worden uitgesloten.Smakman, die in 2015 samen met zijn vrouw Helmy de destilleerderij begon, is begin april begraven in Baarn.Vorige maand is begonnen met de sloop van de restanten van de destilleerderij. Het pand, waarin het bedrijf was gevestigd. was het oudste van Exloo. Tot een paar jaar geleden was museum Het Bebinghehoes er gevestigd.Burgemeester Seton liet eind maart weten dat er wat hem betreft weer iets moois gemaakt moet worden van de plek waar de destilleerderij stond. "Het is onze plicht om als gemeente alles op alles te zetten om de resten op te ruimen en nieuwe plannen te maken", aldus Seton.