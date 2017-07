Inbraak doet Bols zeer: Voor mij en het gezin hadden de medailles heel veel waarde

SCHAATSEN - Het doet oud-topschaatser Jan Bols uit Hoogeveen zeer dat hij afgelopen weekend onder meer van zijn schaatsmedailles is bestolen.

De 72-jarige Bols mag vanwege het politie-onderzoek zijn huis niet in. Hij reageert in de sportzaak van zijn zoon aan de Hoofdstraat in Hoogeveen op de inbraak. "Het gaat om de medailles, de gouden horloges en al het andere spul wat in die kluis zat. Ook de kluis zelf is weg. Je denkt dat de kluis een heel goede plaats is om spullen op te bergen, maar ook die nemen ze dan mee. Het is jammer dat het zo is.""Het doet mij zeer. Wat kunnen die mensen daar nu mee? Voor mij en het gezin had het heel veel waarde. Als ze geld mee nemen, dat is lullig en vervelend, maar daar kom je wel overheen. Maar hoe krijg je dit weer terug? Het zijn bepaalde herinneringen die je niet kunt terugkopen. Dat is het jammerlijke van het verhaal", zegt een verbouwereerde Bols.Het huis is volgens Bols volledig overhoop gehaald. Naast de medailles zijn ook tv's, een radio, boxen, erfstukken en sieraden gestolen. "Het is een grote puinhoop. Alle laden die je maar kunt bedenken zijn op de kop gezet. In de slaapkamer is alle kleding uit de kasten gehaald. Ook hebben ze onder de grond gegluurd, in de kruipruimte. Misschien hebben ze iets gezocht, wat ze niet konden vinden. Ze hebben alles goed afgeschermd: de gordijnen waren dicht en het alarm was vernietigd. Ze zijn rustig hun gang gegaan. Ik weet niet hoe ik het direct moet oplossen."De plakboeken van Bols zijn tot opluchting van de oud-topschaatser niet gestolen. "Daar heb ik nog steeds leuke herinneringen aan. Dat pakken ze mij niet af. Dat blijft bij je."