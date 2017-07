De Wolden krijgt 'glow-in-the-dark-fietspad'

Inspiratie voor het fietspad komt uit 'De Sterrennacht' van Vincent van Gogh (foto: ANP/Valerie Kuypers)

RUINEN - Tussen Echten en Ruinen komt een zogeheten glow-in-the-dark-fietspad. Dat is een fietspad dat uit zichzelf licht geeft.

Het idee komt van de ondernemersvereniging Zuidwest-Drenthe. "We willen iets heel bijzonders neerleggen dat veel mensen naar Drenthe trekt", zegt Carla Sloots van de ondernemersvereniging.



Eerste glow-in-the-dark-fietspad in Nuenen

Het idee voor het fietspad is afgekeken van kunstenaar Daan Roosegaarde die het eerste glow-in-the-dark-fietspad van Nederland heeft ontworpen. Hij liet zich voor dat fietspad inspireren door het schilderij 'De Sterrennacht' van Vincent van Gogh. Het fietspad ligt in de Brabantse gemeente Nuenen.



300.000 euro

De gemeenteraad van De Wolden stemde afgelopen week in met het plan voor het zogenaamde belevingsfietspad. De kosten worden geschat op 300.000 euro om het fietspad op te waarderen tot een echte attractie. De gemeenteraad heeft hiervoor de helft van het geld beschikbaar gesteld.



De gemeente is momenteel bezig om met grondeigenaren te spreken over het aankopen van grond voor het fietspad. Als alles meezit kan de aanleg van het fietspad volgend jaar beginnen.