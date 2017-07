Terugplaatsen lichtkunstwerk Hondsrugtunnel Emmen begonnen: 'Dit heeft niemand voorzien'

Het lichtkunstwerk wordt teruggeplaatst (foto: Steven Stegen/RTV Drenthe)

EMMEN - Ze denken er een aantal weken voor nodig te hebben, maar dan moeten de beide tunnelbuizen van de Hondsrugtunnel in Emmen weer verlicht worden door het lichtkunstwerk van kunstenaar Titia Ex. Medewerkers van BAM Infra zijn vanmorgen begonnen met het terugplaatsen van de armaturen.

De verlichting gaf de laatste tijd problemen en is daarom tijdelijk verwijderd. Het plaatmateriaal achter de lampen blijkt niet goed bestand tegen de temperatuurwisselingen in de tunnel. Het materiaal is gaan werken, waardoor er vuil en vocht bij de lampen kon komen. Die gaven er daarna de brui aan.



Vervelende kwestie

Voor BAM is het een vervelende en ook dure kwestie. "Het moet natuurlijk wel werken zoals beoogd. Dit heeft niemand voorzien. Er is door een groep mensen naar eer en geweten aan gewerkt", vertelt projectleider Ger Steenbeeke van BAM Infra. "We weten nu wat het probleem is en dat kunnen we zeker oplossen. Iets anders is de schuldvraag, daar zijn we nog niet uit. Maar dat is iets tussen ons en de leverancier, daar staat de gemeente buiten."



Rijbaan

Medewerkers van de verzekering komen binnenkort een kijkje nemen in de tunnel en ook zal de vernieuwde verlichting nog uitgebreid getest worden. De klus is als het goed is begin augustus geklaard. Het verkeer gaat tijdens de werkzaamheden over één rijbaan.

