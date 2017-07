OBS de Schuthoek in Zuidlaarderveen mag open blijven

De Schuthoek in Zuidlaarderveen mag open blijven (foto: Google Streetview)

ZUIDLAARDERVEEN - De landelijke Geschillencommissie stelt de medezeggenschapsraad van de openbare basisschool de Schuthoek in Zuidlaarderveen in het gelijk. De raad maakte bezwaar tegen het sluiten van de school.

Susanne de Wit van Stichting Baasis besloot in oktober van vorig jaar om de school te sluiten. Dit omdat het aantal leerlingen op dat moment onder de landelijke norm kwam.



Bezwaar

De Medezeggenschapsraad was het niet eens met dit besluit en de procedure en stapte naar de Landelijke Geschillencomissie. Die commissie geeft de raad nu gelijk.



"We zijn heel blij met deze uitspraak. Het dorp kan daarmee haar school behouden. De ouders hebben zich, in afwachting van de uitspraak van de Geschillencommissie, georiënteerd op een andere school voor hun kind(eren). Nu de school open blijft, kunnen de kinderen op De Schuthoek blijven. Dat is heel goed nieuws", laat Dorpsbelangen Zuidlaarderveen in een e-mail weten.



Toch dicht?

De uitspraak van de raad betekent alleen niet dat de school ook openblijft. Zo zijn de zeventien kinderen die op de school zitten al ingeschreven op nieuwe scholen. Morgenavond komen alle ouders van de leerlingen op de Schuthoek en de ouders van de J. Albrondaschool in Kiel-Windeweer bij elkaar om te overleggen of de scholen misschien samen verder kunnen gaan. De school in Kiel-Winderweer zou al gaan sluiten.