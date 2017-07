Protest in Paterswolde tegen villa's op plek oude school

De oude school in Paterswolde Noord die moet wijken voor villa's (foto: Annemarie Machielsen) Het groene gebied in Paterswolde Noord, wat actievoerster Annemarie Machielsen nu nog achter haar huis heeft liggen (foto: Annemarie Machielsen)

PATERSWOLDE - Inwoners van Paterswolde komen in actie tegen woningbouw op de plek van de oude basisschool Paterswolde Noord in het dorp. Omwonenden willen niet dat de school plat gaat en dat op de plek met ook veel natuur twaalf villa's komen.

Vanavond gaat een groep bewoners met een actiebus naar de gemeenteraad van Tynaarlo, om het plan tegen te houden. Volgens actievoerster Annemarie Machielsen heeft de protestgroep een alternatief plan voor het schoolgebouw en het omliggende groene gebied. "Dat veel beter is en waar alle bewoners voor willen tekenen."



Emotionele waarde

Het omstreden bouwplan van PC Vastgoed, waarmee de gemeente een koopovereenkomst heeft, gaat uit van twaalf vrijstaande woningen op de plek van obs Paterswolde Noord en het groene gebied eromheen. De school wordt nu nog anti-kraak bewoond, maar de gemeente wil van het gebouw, dat in slechte staat is, af.



Volgens actievoerster Machielsen willen veel bewoners de school met het stuk natuur behouden. "De gemeente heeft jarenlang niks aan het onderhoud gedaan. Dan is het ook logisch dat het verpaupert. Maar de school staat hier al meer dan honderd jaar en heeft voor veel mensen emotionele waarde. Zomaar slopen, dat is zonde."



'Geen villawijk tussen lintbebouwing'

Eerst lag er voor de locatie een plan voor drie gebouwen met 24 appartementen. Door de veranderde woningmarkt is dat plan geschrapt en is besloten tot vrijstaande woningen.



Maar ook dat is de bewoners een doorn in het oog. Machielsen: "Er komt zomaar een woonwijk achter de bestaande huizen. Dat past helemaal niet in de structuur hier. Aan de Boterdijk is lintbebouwing, net als aan de Groningerweg. En ineens komt er middenin het gebied een villawijk."



De actiegroep wil vanavond met haar protest de gemeenteraad Tynaarlo ervan overtuigen, dat er extra tijd moet komen voor verdere ontwikkeling van een alternatief plan.



Appartementen in school

Dat alternatief komt van projectontwikkelaar Allura BV, dat ook in Zwartsluis al eens een bejaardencomplex heeft behoed voor sloop. "Die is bereid het plan voor dezelfde prijs te ontwikkelen. In de school komen dan vier appartementen, de natuur eromheen wordt behouden en langs de Groningerweg komen twee of drie huizen die passen bij de bestaande lintbebouwing. Iedereen hier is enthousiast erover", zegt Machielsen.



'Geen Nimby'

Actievoerster Machielsen woont zelf aan de Boterdijk. Haar achtertuin grenst aan de bouwlocatie, waar nu nog een weidegebied ligt. "Daar liggen heel vaak reeën in het gras. Het is een mooie open groene plek en we zitten hier in Paterswolde midden tussen allerlei belangrijke natuurgebieden zoals landgoed De Braak, de Onlanden, en het Kluivingsbos. Dit stukje grenst aan de ecologische hoofdstructuur. De reeën houden zich niet aan de grenzen daarvan. Als je hier huizen bouwt, ben je dit straks allemaal kwijt"



Machielsen bestrijdt dat ze alleen maar protesteert, omdat ze simpelweg geen huizen 'in haar achtertuin' wil. "Het gaat verder dan alleen het Nimby (not in my backyard)-effect. Wij hebben een beter alternatief voor dezelfde prijs. Alle bewoners hier riepen toen ze het plan zagen meteen: "Waar kan ik tekenen?"

Door: Margriet Benak Correctie melden