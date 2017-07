'Bert Swart-brug als postuum eerbetoon'

ZUIDHORN - "Noem de nieuwe spoorbrug in Zuidhorn de Bert Swart-brug." Dat idee ontstond afgelopen weekend spontaan op sociale media.

Burgemeester Bert Swart van Zuidhorn overleed op 29 juni op 61-jarige leeftijd. Hij zou per 1 juli aan de slag gaan als burgemeester van Midden-Drenthe."Ik vind het een bijzonder initiatief. Het spreekt tot de verbeelding, omdat Swart een bruggenbouwer was", zegt wethouder Fred Stol van Zuidhorn tegen RTV Noord . Stol betwijfelt of Swart zelf blij was geweest met het voorstel: "Hij was een zeer bescheiden man."De gemeente Zuidhorn gaat zelf geen actie ondernemen om de brug te vernoemen. "Het is lastig om nu op te reageren, het is allemaal nog te vers om met de familie te bespreken. Maar als er een officieel verzoek binnenkomt, willen wij dat de komende maanden best uitzoeken", zegt Stol."Het is een prachtige brug die je vanuit de verte al ziet. Ook vanuit het door Swart zo geliefde Middag Humsterland. Ik zou het een mooi eerbetoon vinden", besluit Stol.