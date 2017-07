Militairen Havelte keren terug uit Litouwen

Militairen van 43 Gemechaniseerde Brigade in Havelte (foto: archief RTV Drenthe/Jeroen Kelderman)

HAVELTE/VILNIUS - De missie in Litouwen zit erop voor 270 militairen van 43 Gemechaniseerde Brigade in Havelte. Het bataljon komt woensdag weer terug naar Drenthe.

De militairen zijn vier maanden weggeweest als onderdeel van het de missie enhanced Forward Presence (eFP). De NAVO wil daarmee haar tanden laten zien aan Rusland, na de annexatie van de Krim in Oekraïne. Met name de Baltische Staten voelen zich sindsdien bedreigd door Rusland.



De infanteristen uit Havelte maken onderdeel uit van een bataljon met militairen uit verschillende landen, waaronder Duitsland en Noorwegen. De NAVO heeft vorig jaar juli de beslissing genomen om troepen te stationeren in Estland, Letland, Litouwen en Polen.



De militairen uit Havelte worden afgelost door militairen van 13 Lichte Brigade uit Oirschot. Zij vertrekken vandaag naar Litouwen.

Door: Jeroen Kelderman Correctie melden