Werkstraf voor smijten fles en verbrijzelen gebit

Drieduizend euro schadevergoeding moet de vrouw betalen van de rechter (foto: archief RTV Drenthe)

ASSEN - Een 20-jarige vrouw uit Assen is voor het gooien van een flesje in een bar veroordeeld tot een werkstraf van 120 uur, waarvan de helft voorwaardelijk.

Het flesje raakte een willekeurige bezoekster vol op de mond. Zij werd met een verbrijzeld gebit in een ambulance afgevoerd. De Assense moet haar een schadevergoeding van drieduizend euro betalen.



Woedeaanval

De Assense was op 25 februari in haar woonplaats op stap. Ze kreeg van de barman geen drank meer, omdat de bar ging sluiten. De vrouw kreeg een hevige woedeaanval en begon te tieren. Daarna smeet ze het flesje in het rond.



Bier in het gezicht

Tegen de rechter zei ze dat ze zich het gooien van het flesje niet meer kon herinneren. Wel dat de barman haar bier in het gezicht zou hebben gegooid. De stoppen zouden toen zijn doorgeslagen. De rechter noemde het gooien van het flesje 'buitenproportioneel'.