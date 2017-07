Man kan niet tegen verlies en vernielt casino: celstraf

Een man moet drie maanden de cel in na het vernielen van het interieur van een casino in Meppel (foto: Pixabay.com)

ASSEN/MEPPEL - Een 25-jarige man uit Steenwijk kan duidelijk niet tegen zijn verlies. Voor het vernielen van het interieur van een casino in Meppel moet de man drie maanden de cel in.

De Steenwijker verloor vorig jaar op 17 februari in Meppel potje na potje. Hij was het zat. De man vertrok, maar keerde terug met een hamer. Hij sloeg alles wat stuk kon binnen het casino aan gort. Zijn razernij werd op camera vastgelegd.



De man kreeg de straf ook opgelegd voor het mishandelen en bespugen van zijn toenmalige vriendin. De Steenwijker is vaker veroordeeld. De man is meerdere keren hulp aangeboden, maar die weigerde hij stelselmatig. Hij moet zijn toenmalige vriendin een schadebedrag van 300 euro betalen. Ook moet hij de schade van het casino van ruim 7.500 euro vergoeden.