Verdwenen tiener uit Vries nog niet gevonden

Het 14-jarige meisje verdween vrijdagavond (foto: archief RTV Drenthe)

VRIES - Het 14-jarige meisje dat sinds vrijdagavond wordt vermist in Vries is nog altijd niet terecht. Volgens de politie verdween de tiener uit een instelling van Jade Zorggroep in het dorp.





Het gaat om een buitenlands, getint meisje met een tenger postuur van 1.60 meter lang. Ze heeft lang zwart haar en draagt een spijkerbroek een lang shirt en sportschoenen. De Burgernetmelding die werd verstuurd, heeft nog niks opgeleverd. De politie doet onderzoek, zegt woordvoerder Ron Reinds. "Er is geen aanleiding om te denken aan een misdrijf." Er vinden dan ook geen zoekacties plaats in het gebied.