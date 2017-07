Combicoaches blijven op alle basisscholen in Borger-Odoorn

Wethouder Alberts met de schoolbestuurder (foto: Steven Stegen/RTV Drenthe)

EXLOO - Alle zeventien basisscholen in Borger-Odoorn houden een combicoach op school. Een combicoach verzorgt het bewegingsonderwijs, maar is ook aan aanspreekpunt als het gaat om naschoolse activiteiten. Ook brengt hij kinderen in contact met sportverenigingen.

Het fenomeen combicoach bestaat in Borger-Odoorn al sinds 2011. Maar met het ondertekenen van een intentie-overeenkomst hebben de scholen zich nu ook formeel verbonden aan het project. “Het belangrijke werk van de vier combicoaches wordt op deze manier nog beter gewaarborgd. Dat is mij veel waard, want we zijn er heel tevreden over”, zegt wethouder Frits Alberts.



Meer status

De gemeente, de elf openbare basisscholen, vijf christelijke basisscholen en een katholieke school hebben nu afgesproken dat ze samen intensiever gaan optrekken en dat de combicoaches nog meer status krijgen.



Professionele begeleiding

De schoolbesturen juichen de overeenkomst toe. “We kunnen eventueel bijsturen en we praten in elk geval mee. We merken ook dat ouders het fijn vinden dat er na schooltijd professionele begeleiding is voor activiteiten die de gezondheid ten goede komen. Voor de leerkrachten is het ook mooi, die kunnen zich nu veel meer focussen op het lesgeven”, aldus Gerardus Hagénus van de stichting openbaar onderwijs in Borger-Odoorn.



Sinds er combicoaches zijn doen meer ouders een beroep op het jeugdsportfonds. Dat is een fonds waar mensen met een laag inkomen een bijdrage kunnen krijgen, zodat hun kinderen toch kunnen sporten.

Door: Steven Stegen Correctie melden