Geen veroordeling voor voetbalgeweld in Emmen

ASSEN - Drie Go Ahead Eagles-fans uit Deventer en Twello zijn voor voetbalgeweld in Emmen vrijgesproken. De rechter zag te weinig bewijs.

Drie medeverdachten en aanhangers van die voetbalclub werden niet veroordeeld, omdat zij voor dezelfde feiten eerder door het Openbaar Ministerie al zijn beboet. Een delict twee keer afstraffen is wettelijk niet mogelijk.De mannen tussen de 21 en 48 jaar werd verweten dat zij op 2 juli 2015 met supporters van de Hongaarse club Ferencvaros op de vuist waren gegaan. De wedstrijd werd in Emmen gespeeld, omdat het stadion de Adelaarshorst in Deventer op de schop werd genomen. De officier van justitie eiste werkstraffen tot 200 uur.Vooraf aan de wedstrijd ontmoetten de supporters van beide clubs elkaar in het centrum van Emmen. De sfeer was grimmig. Winkeliers deden, ondanks de koopavond, de winkels op slot. De mobiele eenheid (ME) en Landelijke Politie-eenheid werden ingezet. De supporters gingen elkaar met broekriemen te lijf. Er werd gegooid met stenen en met vloeistof gevulde flessen. Er raakte niemand gewond.De wedstrijd, in de voorronde voor de Europa League, eindigde in 1-1. Burgemeester Cees Bijl van de gemeente Emmen kondigde na de rellen aan dat de club Go Ahead Eagles niet meer in Emmen welkom was.Het oordeel van de rechter in Assen werd met gejuich ontvangen. "Kom, we gaan een biertje drinken in de stad", riep de stoet toen die de rechtbank verliet.