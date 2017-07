Basisschool in Een krijgt workshopruimte en bed and breakfast

EEN - De oude basisschool in Een is verkocht. De nieuwe eigenaar heeft het plan om er workshops te gaan geven. Ook moet er een bed and breakfast komen.

In april liep het aanvankelijke plan om de school te verbouwen tot woonvoorziening stuk.Tot halverwege mei konden geïnteresseerden een bod op het pand doen, meldt de gemeente Noordenveld. De inschrijver met het hoogste bod heeft het pand uiteindelijk toegezegd gekregen. De voorgaande ideeën voor een woonvoorziening zijn stuk gelopen omdat de plannen volgens de gemeente te duur zouden worden.De oude school in Een staat al tijden leeg. De nieuwe eigenaar wil er een ruimte in maken waar creatieve workshops worden gegeven. Er moet dan mogelijkheid zijn om dagbesteding te geven, evenals team- en relatiebuilding. Ook behelst het nieuwe plan een bed and breakfast. Met de nieuwe plannen verandert de buitenkant van het monumentale pand niet of nauwelijks volgens de koper. De nieuwe eigenaar wil zelf ook in het gebouw wonen.Volgens de gemeente is de combinatie van wonen en werken geen probleem. "Voor het dorp Een is het van belang dat de school een passende herbestemming krijgt, met voldoende draagvlak, die bijdraagt aan de leefbaarheid van het dorp. Uit een gesprek met de hoogste bieder en de Vereniging Plaatselijk Belang Een blijkt dat dit plan uitstekend voldoet aan deze wens", aldus wethouder Henk KostersIn 2018 is naar verwachting de koop helemaal rond.