Meer vaart achter plannen rond TT Circuit

ASSEN - Het college van Assen presenteert in september de toeristisch-recreatieve plannen die er zijn voor het gebied bij het TT Circuit. Dan moet duidelijk worden hoever het staat met het aangepaste Factory Outlet Center, de ijsbaan en TT World.

Assen wil dit najaar meer zekerheid van de initiatiefnemers over invulling van hun concept, inpassing in het gebied en afname van grond. "De contracten die dan gesloten, of verlengd moeten worden, zijn de basis voor de ruimtelijke ordeningsprocedures", schrijven B en W in een brief aan de raad.Zo is er al sinds begin 2015 een intentieovereenkomst met initiatiefnemer Raymond Coronel van het FOC over de grond bij het circuit. Die loopt 30 november af. "Maar we verwachten die om te kunnen zetten in een reserveringsovereenkomst voor de grond", zegt het college.Assen zit al tijden te wachten op duidelijkheid over alle ontwikkelingen rond het TT Circuit, en wil dit vastleggen in een Structuurvisie Toeristische Recreatieve Zone (TRZ). Er zijn nogal wat initiatiefnemers in het gebied die al jaren iets willen, maar tot op heden is alleen de TT Hal en het TT Instituut , een technische opleiding gerealiseerd."Zo'n tien jaar geleden verkocht de Stichting Circuit van Drenthe flink wat grond in de noordlus, zodat ze geld hadden om het Circuit te kunnen upgraden. Henk Ziengs kocht toen grond voor een TT Hotel, Krijco wilde een casino en een initiatiefnemer kwam met TT Plaza, waar van alles zou gebeuren op het gebied van motorsport. Daar kwam de crisis overheen. Dus gebeurde er niets.Ik heb er nu meer gas opgezet", zegt wethouder Ruud Wiersema, die sinds eind vorig jaar de kar trekt van dit project. "De boel is in beweging, initiatiefnemers zoeken elkaar nu wat meer op en staan niet meer met de ruggen tegen elkaar. Dat moet eind dit jaar ertoe leiden dat we er een klap op kunnen geven. Dat het een zone wordt met voor ieder wat wils", aldus Wiersema.Op dit moment zijn er vijf initiatieven in het gebied op en rond het TT Circuit, die het gebied verder een impuls moeten geven.Het TT Circuit is bezig met forse investeringen om het racecircuit en de publieksvoorzieningen verder te professionalisering, voor zowel motor- als autosport op het circuit. Hier zijn miljoenen mee gemoeid, en de provincie en gemeente Assen zijn gevraagd om hier ook in te investeren.Zo is al tien jaar sprake van TT World. Hiervan is de TT Hal wel gerealiseerd, net als de technische opleiding van het TT Institute. Maar er liggen nog drie kavels die bedoeld zijn voor een TT Hotel, voor TT Plaza als motormekka met alles op het gebied van motorsportgebied, en een casino van Krijco. "Met de aandeelhouders van TT World wordt sinds dit voorjaar intensief overleg gevoerd om te kijken hoe dit de ontwikkeling verder vlot getrokken kan worden", zegt het college.Met het verdwijnen van het Verkeerspark uit Assen, ligt er nog een groot stuk grond, waarvan de eigenaren zich beraden op vervangende recreatieve activiteiten. Zo wordt er gedacht aan een kleinschalig vakantiepark met een revalidatiehotel. De gemeente wacht verdere voorstellen af.De gemeente Assen en initatiefnemer VolkersWessels willen verder met een ijscomplex bij het TT Circuit, ook als Provinciale Staten woensdag besluiten vijf miljoen euro subsidie te geven voor een ijsbaan in Hoogeveen. "De initiatiefnemer geeft verder invulling aan de overeenkomsten die met verschillende financiers en exploitanten zijn gesloten", zeggen B en W daarover.Initiatiefnemer Raymond Coronel is bezig met een aangepast concept voor een Fashion Outlet Center bij het TT Circuit. B en W verwachten dat in september.Coronel moet met een aangepast concept komen, omdat eind vorig jaar in Provinciale Staten geen meerderheid was voor een FOC met alleen een outletcomplex in merkkleding en schoenen.Coronel moet het project een meer toeristisch-recreatieve invulling geven, die aansluit bij andere ontwikkelingen in het gebied. Tot op heden heeft hij nog niets concreet, omdat hij ook afwacht of Ice World Drenthe daadwerkelijk verwezenlijkt wordt.Wethouder Ruud Wiersema verwacht de komende maanden dat deze ontwikkelingen concreter worden en in een gebiedsvisie vastgelegd kunnen worden. Eind september wil hij alle initiatiefnemers hun plannen laten presenteren aan de raad. "En eind dit jaar wil ik er een klap opgeven. Want dit moet niet de inzet worden van de gemeenteraadsverkiezingen. Voor de tijd moet er duidelijkheid zijn", aldus Wiersema