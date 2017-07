Opnieuw leden No-Surrender in afpersingszaak op vrije voeten

De rechtzaak zal waarschijnlijk pas dit najaar inhouderlijk worden behandeld (foto: ANP / Olaf Kraak)

GRONINGEN/EELDE - Twee No Surrender-leden uit Groningen mogen hun strafproces in vrijheid afwachten. Ze worden mede verdacht van ernstige mishandeling, ontvoering en afpersing van een ander clublid uit Groningen.

De rechters zien onvoldoende bezwaren om de mannen langer vast te houden. Wel blijven ze verdachten.



Enkelband

De mannen (26 en 32 jaar) moeten zich houden aan strenge voorwaarden als een enkelband, en een contactverbod met getuigen, clubleden en andere verdachten in deze zaak. Hierop zal streng worden gecontroleerd, opperde de rechter maandag.



Vrouw uit Eelde eerder geschorst

Een van de verdachten van de gewelddadige afpersing van de 47-jarige Groninger is een 29-jarige vrouw uit Eelde. Haar detentie werd vorige maand geschorst. In haar woning in Eelde werd vorig jaar november het clublid ernstig mishandeld. Daarbij dreigden de twee mannen met een strijkbout de tatoeage van het slachtoffer zijn buik te branden, en zijn vingers af te knippen. Het slachtoffer moest 5.000 euro betalen en deed dat uiteindelijk. Hij werd ontvoerd en half ontkleed achtergelaten in een bos bij Glimmen.



Weg bij club

Eerder werd een 33-jarige medeverdachte op vrije voeten gesteld. Hem wordt verweten dat hij een ander clublid heeft bedreigd vanwege achterstallige contributie. Als hij niet betaalde, zou hem hetzelfde overkomen als de man uit Glimmen. Een van de geschorste verdachten zei vandaag in de rechtzaal dat hij tijdens zijn detentie werd bedreigd, omdat hij bij de club weg wilde.



De rechtszaak zal waarschijnlijk pas in november inhoudelijk worden behandeld. Van de in totaal zeven verdachten zitten, gaande het onderzoek, nog twee personen vast.