Burgemeester Jan Seton: 'We hebben lang gehoopt dat er meer uit zou komen'

EXLOO - Vandaag werd duidelijk dat de oorzaak van de brand bij destilleerderij Turv in Exloo niet te achterhalen is. Burgemeester Jan Seton vindt het jammer, maar had met dit scenario al wel rekening gehouden.

"Je hoopt natuurlijk wel op die hele duidelijke uitslag. Maar gezien het feit dat die brand woest en hevig was weet je dat er ook sporen verdwijnen. We hebben heel lang gehoopt dat daar iets meer uit zou komen."In maart werd het pand volledig in de as gelegd. Bij de brand kwam eigenaar Matthieu Smakman om het leven.Burgemeester Seton wil verder kijken wat er met de plek moet gebeuren. "We moeten nu eerst kijken wat het rapport betekent voor de familie. Voor de familie zal dit ook wat betekenen dat de duidelijkheid niet is gekomen. En ook voor het dorp zou het mooier zijn geweest als die duidelijkheid er was. Nu zullen we toch verder moeten kijken wat de toekomst van die plek wordt middenin het dorp Exloo."Dit gebeurt niet gelijk. Als eigenaar heeft de familie hier het voortouw in. Burgemeester Seton wil pas naar de toekomst kijken als de familie hier klaar voor is.