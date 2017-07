Man gewond na botsing tegen boom

Over de oorzaak is nog niets bekend (foto: Persbureau Meter)

ASSEN - Een vrouw is vanmiddag op de Maria Montessoriweg in Assen met een auto tegen een boom gereden.

Een man die bij haar in de auto zat raakte daarbij gewond en is door de ambulance meegenomen naar het ziekenhuis. Aanvankelijk leek het of hij ter plekke kon worden behandeld, maar hij is uiteindelijk toch meegenomen.



Hoe het ongeval is gebeurd is nog onbekend.