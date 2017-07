Verlies van 12,4 miljoen voor Lentis

Hoofdkantoor van Lentis in Zuidlaren (foto: Lentis)

ZUIDLAREN - Lentis heeft een verlies van 12,4 miljoen euro geleden over 2016. Voor bestuursvoorzitter Martin Sitalsing komt dit niet als een verrassing.

Vorig jaar werd al bekend dat de GGZ-instelling moet bezuinigen. "Dit brengt reorganisatiekosten met zich mee". Ook komen de rode cijfers door een achterstand die Lentis heeft in het uitkeren van vakantiegeld en onregelmatigheidstoeslag over de afgelopen vijf jaar. "Dit moesten we vorig jaar en een gedeelte van dit jaar nog uitkeren", vertelt Martin Sitalsing.



Een andere oorzaak voor het verlies is volgens Sitalsing de afspraken met verzekeraars. Met zorgverzekeraars zijn er verschillende afspraken gemaakt. Zo zit er soms een plafond aan de kosten. Gaat Lentis hier overheen of halen ze dit bedrag niet dan moet ze betalen.



Om weer in de zwarte cijfers te komen kijkt de zorginstelling naar processen binnen het bedrijf die efficiënter kunnen.