Raad beslist na de zomer over villa's Paterswolde

EELDE-PATERSWOLDE - De gemeenteraad van Tynaarlo beslist na de zomer over de bouw van twaalf villa’s op het terrein van een oude basisschool in Paterswolde.

"Het is waanzin", zo typeerde een inspreekster het plan van de gemeente. "Stel je eens voor dat je twaalf gigantische villa's van tien meter hoog achter je huis krijgt".Een groep inwoners van Paterswolde wil dat de oude school blijft staan en dat de natuur om de school heen zoveel mogelijk in tact blijft. Per schoolbus kwamen, de ongeveer 15 bewoners met een spandoek naar het gemeentehuis in Vries.ChristenUnie, GemeenteBelangen en LeefbaarTynaarlo wilden het bespreken van het plan doorschuiven naar de volgende vergadering, maar een meerderheid van de raad voelde daar niets voor.De actiegroep wilde de extra tijd gebruiken om een alternatief plan uit te werken, met meer ruimte voor de natuur en minder woningen.De grootste bezwaren van de actievoerders werden door wethouder Miriam van Dijk (D66) van tafel geveegd: "Het gebied wordt niet volgebouwd. Op het terrein staan maar zes woningen per hectare. In stedelijk gebied staan 60 woningen per hectare."Die redenering gaat volgens omwonenden niet op: "Deze huizen hebben de afmetingen van maximaal 10 bij 24 meter, dat is gigantisch."In september staat de bouw van de twaalf villa's opnieuw op de agenda van de gemeenteraad.