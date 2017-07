Maker expositie over val Srebrenica te zien in docu

SREBRENICA - Drie jaar lang volgde documentairemaker Kay Mastenbroek de pogingen om een expositie op te zetten over de val van Srebrenica. Vanavond is de documentaire 'De strijd om het Srebrenica Museum' te zien op NPO2.

In de documentaire volgt Mastenbroek onder andere historica Monique Brinks uit Paterswolde, zij richtte de expositie in. Ook veteraan Wim Dijkema uit Zuidlaren is in de documentaire te zien. Hij leverde veel foto's en filmmateriaal voor de tentoonstelling.Dirk Mulder, directeur van het Herinneringscentrum Kamp Westerbork in Hooghalen is ook te zien in de documentaire. In opdracht van het herinneringscentrum maakte Brinks de expositie in Srebrenica.Twintig jaar na de val van de enclave Srebrenica neemt Nederland het initiatief voor een herdenkingscentrum in het voormalige Dutchbat-hoofdkwartier.De expositie is in de eerste vier maanden door 20.000 bezoekers bezoch t. In februari werd de expositie geopend . De tentoonstelling bevat foto's, video's documenten, inforgraphics en persoonlijke herinneringen.