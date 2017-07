Wateroverlast in Drenthe door zware regenbuien

ASSEN - Het KNMI heeft vanavond code geel afgegeven voor het noorden en oosten van het land. Het weerinstituut waarschuwt voornamelijk voor onweer gepaard met flinke regenbuien.

Ook in Drenthe kwam het water in zeer korte tijd met bakken uit de lucht.Op de redactie van RTV Drenthe druppelen de berichten binnen van mensen die schade melden of foto's en video's sturen van het vele hemelwater wat naar beneden is gekomen. Op meerdere plekken in Drenthe staan straten blank. Putten kunnen de duizenden liters water niet aan.Niet alleen in woonwijken, maar ook op de snelwegen heeft verkeer last van de vele regen. De Verkeersinformatiedienst (VID) meldt dat onder andere de A28 vol water staat.De heftigste buien zijn inmiddels wel over ons land heen.