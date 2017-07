Onderzoeksbureau wil onderzoek naar aardbevingsschade verbeteren

Het onderzoeksbureau wil hulp van de wetenschap om onderzoek te verbeteren. (foto: Pixabay.com)

Emmen - Onderzoeksbureau Witteveen en Bos gaat kijken hoe ze het onderzoek naar aardbevingsschade aan huizen kunnen verbeteren. Het onderzoeksbureau doet in opdracht van de NAM onderzoek naar bevingsschade in Zuidlaren en Emmen.

In Emmen werden 111 schadeclaims afgewezen, terecht volgens het bureau. Hier kwam veel kritiek op van onder meer wetenschappers. Witteveen en Bos denkt nu dat het onderzoek beter kan door de wetenschap te gebruiken.



Alle schades opnemen

Dit willen ze doen door alle schades op te nemen. "Dus niet alleen schades die gemeld zijn, maar neem alle schades op en leg alles vast", legt projectleider Theo Salet uit. Daarnaast willen ze de kennis delen met derden en recente wetenschappelijke literatuur gebruiken.



Kennis delen

Conclusie is dat het delen van kennis kan helpen bij de verbeteringen van het onderzoek. Zo wil Salet partijen bij elkaar brengen om van elkaar te leren. ''We denken aan een wetenschappelijke tafel. Een plek waar wetenschappers en kennisinstellingen bij elkaar komen om kennis te delen. Ik zou daar zelf initiatief in willen nemen om deze groep bij elkaar te krijgen".



De vraag die Witteveen en Bos aan de wetenschappers stelt is als volgt: "Als jullie iets vinden wat nieuw is en wat kan helpen in het dossier, rijk het dan aan".