Duitse politie neemt bij Zwartemeer Kalasjnikov en munitie in beslag

ZWARTEMEER - De Duitse politie heeft vorige week bij de grensovergang op de A37 van Zwartemeer naar Schöninghsdorf twee Nederlanders opgepakt. Zij hadden een Kalasjnikov en munitie in de auto liggen.

Duitsland voerde de afgelopen weken in verband met de G20-top in Hamburg weer grenscontroles in en stuitte daarbij op de twee Nederlanders.De auto werd bestuurd door een 36-jarige man uit Almelo. Ook werd de bijrijder, een 31-jarige vrouw uit Hengelo, aangehouden. De Duitse politie vond een rugtas in de kofferbak met daarin een Kalasjnikov en munitie. Het duo verklaarde tegen de politie niets af te weten van de rugtas met daarin het wapen en de kogels.De twee zitten vast in Osnabrück. De Nederlandse justitie heeft om uitlevering van beide landgenoten gevraagd.