'De Getemde Feeks' populair in Shakespeare Theater: 'Een boeiend kijkspel'

Het Shakespeare Theater in Diever (foto: archief RTV Drenthe)

DIEVER - Het Shakespeare Theater in Diever zit middenin de try-outs van de nieuwste voorstelling 'De Getemde Feeks'. Het theater verwacht dat de voorstelling uitverkocht raakt.

Volgens Geert Pepping, secretaris van het Shakespeare Theater, zitten er meer mensen dan anders bij de try-outs. "Ik weet niet of het alleen aan De Getemde Feeks ligt, maar wellicht speelt de vakantie ook een rol." Inmiddels zijn er meer dan 19.000 van de 22.000 kaarten verkocht voor voorstelling.



Wilde Katharina en brave Bianca

De voorstelling gaat over een zakenman uit Padua. "Hij heeft twee dochters: de wilde Katharina en de brave Bianca. Voor de mooie Bianca staan mannen in de rij en zij zou best wel met één van hen willen trouwen, maar de strenge vader besluit dat de lieve Bianca pas aan de beurt komt als haar oudere zus aan de man is. Maar hoe kan die kwade Katharina ooit aan een man komen als alle mannen voor haar op de vlucht slaan? Op een dag arriveert ene Petruchio uit Verona en hij wil dit klusje wel klaren", aldus het theater.



'Heel boeiend'

Pepping noemt de voorstelling een boeiend kijkspel. "Waar je van het ene moment in de lach schiet en het andere moment heel stil bent. Weer een ander moment komt er toch een kreet uit het publiek, omdat ze het niet met dingen eens zijn. Het is een spel dat gespeeld wordt en dat is heel boeiend."



Vooraf wordt geloot wie de mannenrol en vrouwenrol speelt. "Dat maakt het heel bijzonder", besluit Pepping.



De première van de voorstelling is op vrijdag 18 augustus.