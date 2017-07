Drenten in de Tour: 'Uitvallen Richie Porte is schraal voor onze ploeg'

BARGER-OOSTERVELD - Na een rustdag vertrekt de Tourkaravaan vandaag van Périgueux naar Bergerac in de Dordogne. Net als voorgaande jaren volgt RTV Drenthe een aantal Drenten in de Tour.

Soigneur Frits van der Heide uit Barger-Oosterveld werkt voor BMC Racingteam. Hij had gisteren, tijdens de rustdag, genoeg te doen. "Het was niet bepaald een rustdag voor mij. Alles gaat gewoon door. Wij hadden een lange verplaatsing van Chambéry naar Bergerac. Met de bus.""Tegen een uur of elf 's ochtends kwamen we in het hotel aan. Dan moet alles schoongemaakt worden en natuurlijk moeten er boodschappen worden gedaan. Massages gaan gewoon door. Voor de coureurs is het een dagje zonder koers, maar voor de rest gaat alles gewoon door", zegt Van der Heide.De ploeg van BMC had met de Australische renner Richie Porte een favoriet in huis voor het podium. Porte crashte eergisteren in de koninginnenrit en liep daarbij een gebroken sleutelbeen en een bekkenbreuk op. Hij sneed een bocht in de afdaling van de Mont du Chat te scherp aan, ging onderuit en smakte hard tegen een stenen wand."Voor Richie zelf een drama en voor de ploeg ook. Alles was gebouwd rondom Richie, om hem op het podium te krijgen in Parijs. Hij ligt nog in het ziekenhuis in Chambéry en vandaag of morgen wordt hij per ambulance naar Monaco vervoerd. Dat wordt nog een vervelend ritje voor hem. Dan is het uithuilen en opnieuw beginnen", vindt Van der Heide.Volgens Van der Heide richt BMC zich nu op dagzeges. "Er blijft weinig over. We hebben Greg van Avermaet nog, die kan nog voor etappes strijden. Voor de rest is het hopen op ontsnappingen. Het is een beetje schraal nu voor de ploeg."Of er vandaag kansen liggen voor BMC, weet de verzorger niet. "Om eerlijk te zijn, heb ik nog niet eens naar de etappe van vandaag gekeken. Ik weet niet eens of het vlak is of dat er beklimmingen zijn, haha. Ik doe in ieder geval de bevoorrading bij de start en daarna bij de finish. We moeten maar eens zien wat er gaat gebeuren."