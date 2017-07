Miljoenenverlies Lentis deels veroorzaakt door 'te veel zorg'

ZUIDLAREN - Het miljoenenverlies van zorginstelling Lentis is volgens bestuursvoorzitter Martin Sitalsing voor een deel te wijten aan het verlenen van te veel zorg. Patiënten mogen niet zomaar worden geholpen door de zorginstelling.

Het liefst willen we iedereen die bij ons aanklopt helpen. Martin Sitalsing

"We hebben met iedere verzekeraar en gemeente weer andere afspraken. Het is voor een patiënt afhankelijk bij wie ze verzekerd zijn of in welke gemeente ze wonen, of ze direct bij ons terecht kunnen", vertelt Sitalsing.Verleent Lentis toch zorg aan die patiënten of te veel zorg, dan moet het daarvoor betalen. Er zijn namelijk ook per verzekeraar en gemeente afspraken over de hoeveelheid zorg die de instelling mag leveren. Dat zou in de toekomst kunnen betekenen dat hulpzoekenden bij Lentis voor een dichte deur komen te staan.Ook kunnen er wachtlijsten ontstaan, bijvoorbeeld voor de geestelijke gezondheidszorg voor volwassenen en de jeugd. Daar zitten financieel de meeste problemen bij Lentis. Wachtlijsten zouden 'heel goed kunnen' volgens Sitalsing, maar of er voldoende aanbod blijft is volgens de bestuursvoorzitter weer afhankelijk van de hoeveelheid zorg die de instelling inkoopt bij verzekeraars."Het liefst willen we iedereen die bij ons aanklopt helpen, zonder eerst te moeten kijken waar ze vandaan komen of verzekerd zijn. We zijn helemaal niet ingericht op concurrentie en markt: wij zijn hulpverleners", zegt Sitalsing.