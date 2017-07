Stelling: Schoolfoto's moeten worden afgeschaft

ASSEN - Een school in Den Haag moet de moeder van twee leerlingen een schadevergoeding betalen omdat de kinderen het maken van de schoolfoto's hebben gemist.

De rechter wees de vrouw vijfhonderd euro toe. De kinderen misten het maken van de schoolfoto's, omdat dat samenviel met de viering van het islamitische Offerfeest. De kinderen krijgen de vergoeding omdat hun school volgens de kantonrechter onderscheid heeft gemaakt tussen leerlingen en dat mag niet volgens de wet gelijke behandeling.De kinderen hadden er volgens de moeder last van dat ze niet op de klassenfoto stonden, en zouden om die reden recht hebben op smartengeld. De school heeft gezegd dat aan de leerlingen een alternatief is geboden en dat de schoolfotograaf op een latere datum is teruggekomen op de school om de resterende leerlingen op de foto te zetten. Voor het maken van klassenfoto's was dit echter te laat en dat verklaart volgens de rechtbank de schadevergoeding.Wat vindt u? Moeten klassenfoto's helemaal worden afgeschaft om dit soort zaken in de toekomst te voorkomen? Is het een klassenfoto überhaupt nog noodzakelijk in een tijdperk van sociale media en mobieltjes?