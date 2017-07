Forse klus voor jury verkiezing Drentse Onderneming van het Jaar

ASSEN - De jury van de verkiezing van de Drentse Onderneming van het Jaar wacht nog een enorme klus. Er hebben zich 118 bedrijven ingeschreven voor de verkiezing.

Tot voor kort konden bedrijven zich aanmelden of konden de bedrijven worden aangemeld. Volgens voorzitter Rieks Siertsma zijn dit jaar veel bedrijven door anderen aangemeld. Het aantal is overigens net zo hoog als vorig jaar. "Ik ben heel tevreden."Vorig jaar was de eerste editie van de verkiezing van de Drentse Onderneming van het Jaar. De Groot Installatiegroep uit Emmen werd gekozen tot winnaar tijdens een gala in theater De Nieuwe Kolk in Assen.De 118 inschrijvingen worden nu bekeken en er wordt een selectie gemaakt van zo'n tien bedrijven. Ze moeten een redelijke omvang hebben en minimaal vijf jaar bestaan.De tien bedrijven moeten zich in oktober verkopen tijdens een pitch. Daarna blijven er drie finalisten over. De uiteindelijke verkiezing is in november.