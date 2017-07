Bijna alle 75-plussers in Noordenveld wonen zelfstandig

RODEN - In de gemeente Noordenveld wonen, in vergelijking met de twaalf andere Drentse gemeenten, relatief gezien de meeste inwoners van 75 jaar of ouder nog zelfstandig.

Bijna 95 procent van de 75-plussers in Noordenveld woont zelfstandig. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek, op verzoek van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Het landelijke gemiddelde ligt op 92 procent. In Tynaarlo wonen relatief de minste Drentse 75-plussers zelfstandig. Daar woont 89,5 procent zelfstandig.In Drenthe woonden vorig jaar 42.430 ouderen van 75 jaar of ouder zelfstandig. Daarnaast wonen 3.580 ouderen van ten minste 75 jaar in een instelling.Dat een toenemend aantal ouderen thuis blijft wonen, is volgens het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) een ontwikkeling die zich ook in de komende jaren door blijft zetten. "Er is een dringende noodzaak om te zorgen voor nieuwe, passende woonvormen voor ouderen, want de vraag daarnaar zal flink toenemen", schrijft het planbureau in de onlangs uitgekomen publicatie Ouder worden in Nederland "Als er niets gebeurt, zullen in 2040 landelijk meer dan 400.000 75-plussers geen geschikte woning hebben", zo citeren ze een onderzoek uit 2013 van het Planbureau voor de Leefomgeving.