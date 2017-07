Hurry-Up speelt komend seizoen geen Europees handbal

HANDBAL - Hurry-Up gaat komend seizoen niet Europa in. De handbalclub uit Zwartemeer heeft zich niet ingeschreven voor de EHF Challenge Cup, het Europese handbaltoernooi voor clubteams.

De heren van Hurry-Up speelden afgelopen seizoen vier rondes in de Europacup, terwijl er maar één was begroot. Hurry-Up zorgde voor een sensatie, want het bereikte als eerste Nederlandse club de laatste vier in de Challenge Cup. Grootmacht Sporting Lissabon was in de halve finale een maatje te groot voor de Zwartemeerders.De historische prestaties in Europa kwamen de club letterlijk duur te staan, want het leidde tot een begrotingstekort van 18.000 euro. Volgens voorzitter Hendrikus Velzing is dat gat gedicht, maar hij wil niet het risico lopen dat dit opnieuw gebeurt. "Ik wil geen gekke dingen meer. Ik wil geen risico nemen, voor dit jaar wil ik er op toezien dat alles binnen de begroting blijft. Toen ik in april terugkwam, stond niet alles financieel op een rijtje. Ik ga streng controleren op de uitgaven."Hurry-Up moet volgens hem eerst een sponsor vinden die zo'n 75.000 euro in het laatje brengt. Dan kan Hurry-Up mogelijk na volgend seizoen Europa weer in. "Ik ga mij zeker sterk maken voor een extra sponsor of een grote hoofdsponsor. Ze staan helaas niet in de rij, terwijl je zo goed hebt gepresteerd in Europa. Dat geldt voor alle heren handbalteams", aldus Velzing.