Wat staat de ijsbanen in Hoogeveen en Assen nog in de weg?

De ijsbaanplannen van Assen (links) en Hoogeveen (rechts) (bewerking: RTV Drenthe)

HOOGEVEEN/ASSEN - De provinciale Drentse politiek neemt woensdag een besluit over een subsidie van vijf miljoen euro voor een Drentse ijsbaan.

Geschreven door Jeroen Kelderman

Assen en Hoogeveen hebben allebei een plan voor een ijsbaan in hun gemeente, maar het provinciale geld gaat zo goed als zeker naar Hoogeveen. Die gemeente wil zo snel mogelijk na het besluit beginnen met de bouw van de Kleine Bols-kunstijsbaan op het Bentinckspark.



IJswedstrijd

Drenthe lijkt daarmee af te stevenen op een ijswedstrijd tussen twee ijsbanen. De gemeente Assen wil namelijk hoe dan ook doorgaan met de ontwikkelingen van Ice World Drenthe. Assen wil niet alleen een ijsbaan, maar ook een ijshockeyhal, een ijsklimwand en een skipiste in het complex. Voordat de ijsbanen er zijn, moeten er nog wel wat hobbels overwonnen worden.



Exploitatie

Assen heeft mogelijk nog een probleem met de exploitatie en de financiering. VolkerWessels gaat pas bouwen als alles rond is. Eerst moeten nog huurders gevonden worden voor bijvoorbeeld de ijsbaan, de skipiste en de horeca.



In het businessplan voor de kunstijsbaan in Hoogeveen staat dat de exploitatie rond te krijgen is. Er zou dan nog een jaarlijkse winst overblijven van 85.000 euro. Bij de risico's die in het plan omschreven worden over de exploitatie staan de bezoekersaantallen centraal. Hoogeveen rekent op 149.000 bezoekers, waaronder 10.000 bezoekers uit Duitsland.



De vraag is of de verwachting reëel is. De Bonte Wever in Assen en Kardinge in Groningen haalden de laatste jaren gemiddeld rond de 100.000 bezoekers op jaarbasis.



Bestemmingsplan

Het bestemmingsplan is voor beide ijsbanen waarschijnlijk geen probleem. Het Bentinckspark, waar de Hoogeveense ijsbaan moet komen, heeft al een recreatieve bestemming.



Ook het gebied waar Ice World in Assen moet komen, is al bestemd voor recreatie. Daar hoeft het bestemmingsplan dus ook niet aangepast te worden. Wel moet Assen een bouwvergunning afgeven, maar dat lijkt een formaliteit.



Kosten

Het Kleine Bols-ijsstadion in Hoogeveen kost in totaal 18 miljoen euro. Volgens wethouder Jan Steenbergen kan de schop meteen de grond in als de subsidie van de provincie binnen is.



Er moet echter nog wel een bouwplan komen en daartegen zijn bezwaarprocedures mogelijk.



Het veel grotere ijscomplex in Assen kost in totaal 40 miljoen euro. Dat geld komt voor een groot deel uit subsidies en van investeerders. Ook de gemeente Assen heeft 2,5 miljoen euro toegezegd. Als de provinciale subsidie daar niet bij komt, doet Assen er nog eens 2,5 miljoen bij.



Ongewenste situatie

De gemeente Assen en VolkerWessels verwachten na de zomer met een definitief plan voor het ijscomplex te komen. Dan pas wordt duidelijk of er daadwerkelijk een concurrentiestrijd tussen de twee ijsbanen komt en welke oplossing daarvoor gevonden moet worden.



De partijen zijn het er namelijk wel over eens dat twee ijsbanen uiteindelijk leidt tot minimaal één failliete ijsbaan en verkwisting van gemeenschapsgeld.