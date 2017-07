De auto sloeg over de kop en belandde in de berm (Foto: RTV Drenthe)

MEPPEL - Langs de A32 bij Meppel is vanmiddag een auto over de kop geslagen.

De auto lag door onbekende oorzaak in de berm en is inmiddels weggesleept. De bestuurder werd door ambulancepersoneel behandeld.Hoe ernstig de verwondingen van de bestuurder zijn, is op dit moment niet bekend.