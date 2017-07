Iris Bouwers (24) uit Zuidwolde vicevoorzitter Europese Raad voor Jonge Boeren

Iris Bouwers uit Zuidwolde is de nieuwe vicevoorzitter van de European Council of Young Farmers (foto: eigen foto)

ZUIDWOLDE - Iris Bouwers (24) uit Zuidwolde is de nieuwe vicevoorzitter van de European Council of Young Farmers (CEJA). De dochter van een agrariër wil zorgen voor een goed toekomstplan voor jonge boeren in heel Europa.

Twee jaar geleden werd Bouwers al verkozen tot internationaal vertegenwoordiger van de achtduizend Nederlandse jonge boeren en tuinders. Zo raakte ze betrokken bij het Europese speelveld.



Belangrijk voor de toekomst

Jonge boeren zijn volgens Bouwers ontzettend belangrijk voor de toekomst van de Europese landbouw. "Jonge boeren moeten nog heel lang mee. Dat betekent dat wij niet alleen rekening moeten houden met wat nu gebeurt, maar vooral met hoe we ook in de toekomst nog kunnen blijven ondernemen", vertelt Bouwers.



Als vicevoorzitter wil Bouwers zich bewust inzetten voor de toekomst van de jonge boeren in Europa. Bouwers: "We behartigen de belangen van een miljoen Europeanen. We willen graag een duurzamer en progressiever landbouwbeleid dat toepasbaar moet zijn voor de jonge boeren."



Geld direct naar boeren

Daarvoor moet er volgens Bouwers meer geld bij de jonge boeren zelf terechtkomen. Met name direct na het overnemen van een bedrijf hebben velen van hen het financieel niet gemakkelijk. "Na 2020 moet 20 procent van ons budget direct naar de jonge boer om de zware periode na een bedrijfsovername te vergemakkelijken", vertelt Bouwers.