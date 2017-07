OM eist cel voor gewelddadige straatroof Emmen

ASSEN/EMMEN - Voor het beroven van een fietser in Emmen moeten drie mannen uit Emmen en Zwartemeer de cel in. Dat vindt het Openbaar Ministerie. De officier van justitie eiste dinsdag veertien maanden jeugddetentie, waarvan zes voorwaardelijk tegen een 20-jarige man uit Emmen.

Tegen een 19-jarige plaatsgenoot eiste hij één jaar jeugddetentie, waarvan een half jaar voorwaardelijk. Tegen de derde man, een 21-jarige inwoner van Zwartemeer, eiste de aanklager eiste negen maanden cel, waarvan zes voorwaardelijk, en 240 uur taakstraf.Het slachtoffer fietste in de nacht van 7 januari dit jaar op het fietspad langs de Hondsrugweg in de buurt van de McDonalds toen plotseling drie jonge mannen uit de bosjes sprongen. Ze dwongen hem te stoppen door zijn fiets vast te pakken. Daarna trokken ze hem de bosjes in, draaiden zijn arm op zijn rug en doorzochten zijn zakken. “Flik niks, anders steek ik je neer”, riep een van de mannen.Het slachtoffer, ook nog een jonge man, zei in de rechtszaal dat hij zo bang was, dat hij ook niks durfde te ondernemen. De verdachten gingen er met zijn telefoon en portemonnee vandoor. “En wat zat er in die portemonnee? Vijf euro! Waar ben je dan toch mee bezig?” vroeg de voorzitter van de rechtbank aan het drietal.“We hadden geldgebrek. Ik had al drie dagen niks gegeten”, aldus de jongste verdachte. De rechter wees hem erop dat hij kort voor de beroving nog bij de McDonalds was geweest.De mannen zijn op 25 januari opgepakt en hebben bekend. De oudste kwam op 2 mei met een enkelband onder voorwaarden vrij. Alle drie moeten ze behandeld worden, vindt de officier. De oudste heeft een posttraumatische stressstoornis (ptss) omdat hij als kind heel veel is gepest. De andere twee hebben gedragsproblemen en hebben daarvoor hulp nodig.Ook moeten ze het slachtoffer bijna 800 euro betalen. "Ik word nog altijd boos als ik langs de plek rijd waar het gebeurd is”, zei hij. "Ik hoop dat jullie spijt hebben. Niet omdat jullie gepakt zijn, maar voor wat jullie hebben gedaan.” De mannen boden daarna uitgebreid hun excuses aan.Op 25 juli doet de rechtbank uitspraak.