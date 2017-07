Puppy Odin gaat veteranen en militairen helpen

ASSEN - Oorlogsheld majoor Marco Kroon bracht vandaag een cadeautje naar veteranenopvang De Compound in Assen: een puppy.

Deze hond gaat levens redden door bijvoorbeeld bermbommen op te sporen Marco Kroon

De zwarte Labradorpuppy Odin wordt bij De Compound opgevoed tot hij oud genoeg is om te beginnen aan zijn opleiding tot speurhond. "Het is mijn nieuwe maatje", zegt veteraan Marco die de pup vandaag krijgt van de majoor.Marco heeft gediend in Afghanistan en liep daar een trauma op toen hij tot twee keer toe een aanslag van dichtbij meemaakte. "Odin geeft weer een beetje structuur aan mijn leven", zegt Marco terwijl hij Odin achterna zit. Het jonge hondje heeft het druk met zijn verkenningsronde over het terrein."Ik heb respect voor wat deze kerel gaat doen", zegt Marco Kroon. "Het is niet niks om zo'n beestje op te voeden en na acht maanden weer te laten gaan." De kans is groot dat Odin later wordt ingezet in oorlogsgebieden, samen met Nederlandse militairen."En daar gaat deze hond levens redden door bijvoorbeeld bermbommen op te sporen", weet Marco Koon. "Zodat andere militairen niet hoeven mee te maken wat mijn naamgenoot heeft meegemaakt."