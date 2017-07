Voetbaljuf uit Roden steelt harten met brons

Grytsje uit Roden is net terug uit Portugal van het Europees Kampioenschap 'beach soccer' (foto: RTV Drenthe)

RODEN - Grytsje van den Berg uit Roden laat met trots haar bronzen medaille zien op basisschool De Rank in Roden. Ze komt net terug uit Portugal na het spelen van het Europees Kampioenschap 'beach soccer'.

Geschreven door Matthijs Holtrop

Ook heeft ze beslag gelegd op de prijs voor de meest waardevolle speelster van het toernooi. "Het is heel fijn om weer bij de kinderen te zijn, maar vandaag doen we rustig aan. Lekker nagenieten."



De kinderen zijn apetrots op hun juf die in de pauzes ook graag meevoetbalt met de kinderen. "Ze kan heel hard trappen en ook goed ingooien", zegt Stijn. Lotte ziet ook dat de juf goed kan voetballen, "maar ze is ook gewoon heel aardig. Het beste is ze in doelpunten maken". Iris is "echt heel erg trots, ook omdat het onze juf is en niet van een andere groep."



De leerlingen kunnen nog een kleine twee weken genieten van hun voetbaljuf. "Maar zo'n goede voetballer als nu krijgen we waarschijnlijk niet", baalt Stijn.