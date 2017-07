​'Vogels Zuidlaardermeer doen het goed dankzij nieuw beheerplan'

Onder andere de zeearend is terug in het Zuidlaardermeer (Foto: Pixabay)

ZUIDLAREN - Vogels die rondom het Zuidlaardermeer leven profiteren van het nieuwe beheerplan Natura 2000. Zeldzame vogels krijgen dankzij het plan een beter leefklimaat.

In het beheerplan staan regels die ervoor moeten zorgen dat activiteiten van mensen en bescherming van natuur beter samen kunnen gaan. Dat lijkt te werken, volgens de provincie Groningen.



Zeldzame dieren terug

In de afgelopen jaren heeft het Zuidlaardermeer er een aantal bewoners bij gekregen. De zeldzame witwangstern en de zeearend hebben een plekje gevonden en ook de roerdomp voelt zich er thuis volgens de provincie. Daarnaast leven er nu ook weer bevers en otters in het Zuidlaardermeer.



Binnenkort worden meer dingen verboden die de natuur bij het Zuidlaardermeer kunnen verstoren. Zo mag je er niet meer motorcrossen, de hond los laten lopen en wandelen buiten de paden. De meeste recreatie en landbouw kan normaal gesproken gewoon doorgaan, omdat ze geen effect hebben op de natuur.



Onderzoeken voor natuurbehoud

De provincie Groningen gaat de komende tijd diverse onderzoeken doen, onder andere naar het aantal recreanten en het effect van ganzen op blauwalg. Met behulp van die resultaten wordt na zes jaar een nieuw beheerplan opgesteld, om de natuur in het gebied sterk te houden.