Erik Wijnholds nieuwe hoofdredacteur Dagblad van het Noorden

ASSEN - Erik Wijnholds wordt de nieuwe hoofdredacteur van Dagblad van het Noorden. Hij volgt Pieter Sijpersma op die eind augustus afscheid neemt van de krant.

Wijnholds werkte de afgelopen jaren als Chef Nieuws en Online Eindredacteur bij RTV Drenthe. Daarvoor was hij onder meer Chef Online bij de NOS.De krant wil de komende jaren veel inzetten op online nieuws, iets waar Wijnholds veel ervaring mee heeft. Sijpersma noemde deze koerswijziging een ‘mooi moment voor zijn opvolger’.Erik Wijnholds groeide op in Drenthe en woont momenteel in Castricum.