Caravan en camper het meest populair bij Drenten

ZUIDWOLDE - Ruim een op de twintig Drenten heeft een caravan of camper. Dat doen ze ons nergens anders in het land na.

Het Centraal Bureau voor de Statistiek becijfert dat van de 1.000 Drenten liefst 55 een caravan of camper in bezit heeft. In bijvoorbeeld Noord- en Zuid Holland zitten ze rond 24 en 22 op de 1.000. Driekwart van alle caravans en campers in Nederland stond op 1 januari van dit jaar op naam van een 50-plusser.Tineke Hamminga uit Assen is een van de Drenten met een caravan. "De vrijheid trekt mij enorm. De vrijheid dat je kunt gaan en staan waar je wilt. Ik doe het al veertig jaar en het verveelt nooit. We blijven ermee doorgaan, totdat het ons teveel wordt. Maar dat is hopelijk nog lang niet aan de orde."Ook bedrijven in Drenthe profiteren van de populariteit van caravans. Caravanstalling Oosterhuis in Pesse zit vaak vol. "Wij kunnen hier rond de 320 caravans kwijt en dat is veel. Je hoort inderdaad dat steeds meer mensen een caravan hebben. Het leek mij goed om daarmee iets te doen", zegt José Otten.De cijfers van het CBS gaan over campers en caravans. Hoewel het totale aantal daarvan in Nederland gelijk is gebleven zijn de onderlinge verhoudingen wel iets veranderd. Zo is het aantal caravans licht gedaald, maar de hoeveelheid campers juist flink toegenomen.