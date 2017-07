Man (61) uit Assen verzamelt kinderporno: Ik was nieuwsgierig en eenzaam

De man had 217 kinderpornografische foto's en video's in bezit (foto: Pixabay)

ASSEN - Tegen een 61-jarige man uit Assen is een maand cel, waarvan twee weken voorwaardelijk geëist voor het bezit van kinderporno.

Ook eiste het Openbaar Ministerie zestig uur werkstraf, reclasseringstoezicht, een behandeling en controle op het computergebruik van de man.



217 foto's en video's

De Assenaar bracht in september 2015 zijn telefoon naar een winkel om het toestel te laten repareren. Tijdens de reparatie werden kinderpornografische afbeeldingen op de telefoon ontdekt. Het bedrijf stapte daarmee naar de politie.



Op de laptop, telefoon en een dvd van de man werden in totaal 217 foto's en video's gevonden. De Assenaar bekende dat hij in 2011 was begonnen met het downloaden van kinderporno uit nieuwsgierigheid en eenzaamheid. Hij wist naar eigen zeggen dat het verkeerd was, daarom stopte hij. "Toen de politie bij me thuiskwam, was ik net twee maanden gestopt", zei de Assenaar.



Jonger dan 12 jaar

Op het materiaal dat de man in zijn bezit had, waren voornamelijk kinderen jonger dan 12 jaar te zien. De beschrijvingen van de afbeeldingen die in het dossier staan, waren volgens de officier stuitend.



De Assenaar bekende dat hij bewust naar de afbeeldingen had gezocht op internet . "Realiseert u zich wel dat elke afbeeldingen die u heeft bekeken, gelijkstaat aan één misbruikt kind?", aldus de voorzitter van de rechtbank.



De verdachte vond een psychiatrische behandeling en begeleiding door de reclassering om een dagbesteding te krijgen, zelf niet nodig. Maar zei die straf wel te accepteren.



De rechter doet op 25 juli uitspraak.