No Surrender-lid uit Nieuw-Amsterdam na negen maanden vrij

Een 50-jarig lid van No Surrender komt na negen maanden voorarrest vrij (foto: RTV Drenthe / Wolter Klok)

NIEUW-AMSTERDAM - Een 50-jarig lid van motorclub No Surrender komt na negen maanden voorarrest vrij. Volgende week vrijdag mag de man uit Nieuw-Amsterdam onder strenge voorwaarden naar huis.

Dat bepaalde de rechtbank in Assen vandaag.



De man werd op 25 oktober opgepakt voor handel in cocaïne, xtc en speed in Nederland en Duitsland. In de zaak zijn nog vijf medeverdachten, onder wie ook een ander lid van No Surrender uit Emmen. Die man werd ook in oktober opgepakt, maar kwam na een paar dagen vrij.



Enkelband

De rechtbank laat de Nieuw-Amsterdammer nu vrij, omdat er nog meerdere getuigen moeten worden gehoord in zijn zaak en nog niet duidelijk is wanneer de strafzaak tegen hem en de medeverdachten wordt behandeld.



De rechtbank heeft de man strikte voorwaarden opgelegd. Hij krijgt elektronisch toezicht in de vorm van een enkelband, mag niet naar het buitenland en mag op geen enkele manier in aanraking komen met drugs. Ook mag hij geen contact hebben met vier van de vijf medeverdachten. De vijfde verdachte in de drugszaak is zijn vrouw. Om dat contact kan de rechtbank niet heen.



Verdachte drugshandel

Donderdag verschijnt de president van het Emmer chapter van No Surrender voor de rechtbank in Assen. Hij werd op 13 januari, tegelijk met de inval in het toenmalige clubhuis in Emmen, opgepakt. De 48-jarige man uit Zwartemeer wordt ook verdacht van drugshandel.



De rechtbank wil zijn zaak donderdag inhoudelijk behandelen. Advoaat Roy van der Wal gaat om uitstel vragen, omdat hij nog een getuige wil horen in die zaak.