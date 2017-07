50.000 euro extra voor nieuw centrum van Zuidwolde

50.000 euro extra voor centrum Zuidwolde (foto: Pixabay.com)

ZUIDWOLDE - Om het laatste stukje van het centrumplan Sukerbarg voor het centrum van Zuidwolde uit te voeren, krijgt de gemeente De Wolden 50.000 euro van de provincie. Vandaag werd het bedrag overhandigd.

Met dit geld kan er aan de Hoofdstraat in Zuidwolde een Aldi supermarkt gebouwd worden. Wethouder Jan ten Kate: "Het laatste stukje kwam door de economische crisis slecht van de grond en daar hebben we een duwtje voor in de rug gekregen, hier zijn we bijzonder blij mee."



Hiermee kan het vijfjarige plan worden afgerond. "Wij hopen dat de Aldi dit jaar nog open kan en anders wordt het januari volgend jaar".