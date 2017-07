Yannick Nefkens uit Meppel naar WK Rubik's Cube in Parijs

Yannick Nefkens uit Meppel gaat naar het WK Rubik's kubus in Parijs (foto: Pixabay)

MEPPEL - Terwijl sommige mensen er uren mee kunnen worstelen, lost de 19-jarige Yannick Nefkens uit Meppel een Rubik's kubus gemiddeld binnen veertien seconden op.

En dat is vrij uitzonderlijk. Daarom mag hij komend weekend naar Parijs voor het WK Rubik's Cube.



4,7 seconden

Nefkens schat zijn eigen kansen op de wereldtitel niet zo hoog in. "Mijn kansen zijn eigenlijk vrij laag. Eigenlijk bijna niks", zegt hij. "Ik doe mee om het meedoen en om mijn tijden te verbeteren. Ik hoor niet bij de wereldtop."



De wereldtoppers lossen de Rubik's kubus namelijk nog sneller op. "Het wereldrecord staat op dit moment op 4,7 seconden", vertelt Nefkens. Zijn eigen record is 9 seconden. Om dat record te halen, oefent hij per dag twee uur.



Tips

Voor mensen die al tijden worstelen met een Rubik's kubus heeft Nefkens nog wel een tip. "Ik los eerst de eerste twee lagen van de kubus op. Dan heb je nog één laag over. Als je het per kleur doet, heb je kans dat je één kant oplost en een andere kant weer stukmaakt." En voor mensen die er dan nog niet uitkomen, raadt hij aan om tactieken online op te zoeken. "Zo heb ik het zelf ook geleerd."