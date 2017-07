Taxi Dorenbos gaat samen met VMNN

Taxi Dorenbos neemt VMNN over (foto: Archief RTV Drenthe)

ASSEN - Taxi Dorenbos neemt Vervoersmanagement Noord-Nederland (VMNN) uit Assen over. Vakbonden en het personeel van beide organisaties zijn op de hoogte gebracht.

Bij de nieuwe vervoersorganisatie werken straks achthonderd mensen, verdeeld over acht vestigingen in Drenthe, Groningen en Friesland.



Overname

Bert Jakobs, algemeen directeur van VMNN stuurt de overname aan. Het proces start morgen. "We gaan kijken waar we efficiëntie kunnen behalen. In deze branche is dat nodig. Europese aanbestedingen vragen steeds meer professionaliteit".



Personeel

Zo kunnen taxiritten efficiënter worden ingedeeld. "Stel je voor dat we een telefoontje krijgen van iemand die van de ene kant van Assen naar de andere kant wil. Normaal sturen we nu iemand die kant op. Maar stel dat er nu een wagen van Dorenbos in de buurt is, dan kan die hiernaar toe." Dit levert dus besparingen op.



Deze manier van werken kan gevolgen hebben voor het personeel, maar hoe dit er uit gaat zien is volgens Jakobs nog niet duidelijk.