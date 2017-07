Extra toegangsweg moet Kloosterveen toegankelijker maken

ASSEN - Een maatregel die wethouder Albert Smit wil nemen om de bereikbaarheid van Kloosterveen te garanderen, is het aanleggen van een extra toegangsweg. Dat vertelde de wethouder vanavond tijdens een inloopavond over de nieuwe bouwplannen van Kloosterveen.

Aanwezigen wilden hier meer duidelijkheid over. Omdat er 2.250 nieuwe woningen worden gebouwd, rijden er ook meer auto's. Wethouder Albert Smit: "Dus met het toekomstbeeld zal het er in Kloosterveen niet rustiger op worden. We zullen daarvoor maatregelen moeten nemen. Eén van die maatregelen is een derde ontsluitingsweg."Nu heeft de kant van het verkeerspark twee toegangswegen.Een aantal omwonenden vindt dat een derde weg niet genoeg is. "Als ik Kloosterveen uit wil rijden, moet ik een aantal kilometer omrijden. Dat is zonde. Ook met het oogpunt van de gemeente op duurzaamheid", gaat een buurtbewoner verder. "Die extra kilometer is dan ook niet goed voor het milieu."Afgelopen week werd bekend dat deze wijk 2.250 extra woningen krijgt. Reden is dat de gemeente Assen verwacht dat het inwoneraantal in 2030 stijgt tot 75.000 inwoners.Volgens Wethouder Smit worden de eerste huizen al in het tweede deel van 2018 gebouwd. Het nieuwe gedeelte van Kloosterveen zal in het thema staan van duurzaamheid. Volgens de plannen komt er veel ruimte voor onder andere waterwegen en natuurontwikkeling.In Kloosterveen komen verschillende soorten woningen, zoals: rijtjeshuizen, twee-onder-onder-een-kap-woningen en vrijstaande woningen.