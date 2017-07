Tynaarlo investeert 1,84 miljoen in Groningen Airport Eelde

Tynaarlo investeert in vliegveld Eelde (foto: RTV Drenthe/Andries Ophof)

EELDE - De gemeente Tynaarlo gaat 1,84 miljoen investeren in Groningen Airport Eelde. Vanavond stemde de raad en werd het plan aangenomen. Er waren dertien stemmen voor en acht tegen.

Verrassend was de stem van Casper Kloos van Leefbaar Tynaarlo. Eerder stemde hij tegen het plan, maar hij ging vandaag toch overstag. "Ik heb vorige week een werkbezoek gehad bij Groningen Airport Eelde en was toch overtuigd van de aanpak."



Werkgelegenheid

Zo speelde mee dat de investering werkgelegenheid oplevert. Voorwaarde voor Kloos was wel dat er eerst een bestemmingsplan komt waarin dit wordt aangetoond. De andere twee leden van de partij stemden wel tegen.



Hanneke Wiersema van CDA was verrast door de draai. "Het was wel een verrassing. Eerder stemde Leefbaar Tynaarlo nog tegen. Wij denken vaak in het Noorden dat kan hier allemaal niet, maar het gaat hier fantastisch worden."



Vijf investeerders

Tynaarlo is een van de vijf investeerders in het vliegveld. Samen met de provincie Groningen, de gemeente Groningen, Provincie Drenthe en Assen. Met de investeringen van de vijf aandeelhouders wordt de toekomst van Groningen Airport Eelde voor tien jaar gegarandeerd.