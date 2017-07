Rijksuniversiteit Groningen onderzoekt armoede in Veenkoloniën

Onderzoekers van de RUG kijken naar oorzaken van armoede in de Veenkoloniën (foto: ANP)

VEENKOLONIËN - De Rijksuniversiteit Groningen (RUG) gaat onderzoek doen naar de overerfbare armoede in de Veenkoloniën.

Dat is armoede die van generatie op generatie wordt doorgegeven. Dit doet de universiteit in opdracht van de provincies Drenthe en Groningen. In de Veenkoloniën leven momenteel 12.000 gezinnen in armoede.



De gemeenten willen door het onderzoek meer inzicht in hoe de aanpak van armoede effectiever kan.



De onderzoekers van de RUG gaan kijken naar de oorzaken van het doorgeven van de armoedeproblematiek. De gemeenten willen hierbij helpen. “De gemeenten zijn aan zet voor het sociaal beleid. Provincies staan aan de lat voor een integrale visie op leefbaarheid. Daarom nemen wij als provincies nu samen met de RUG het initiatief voor dit onderzoek”, aldus gedeputeerde Henk Jumelet.



De provincies financieren het onderzoek ieder met 30.000 euro per jaar. Ook bieden ze een platform voor ervaringen uit de praktijk. Het onderzoek loopt in eerste instantie van 2017 tot 2020.